ضبط 10 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في #مكة و #المدينة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 10 مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إلى ضبط 12 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مواطنين، و 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.