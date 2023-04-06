السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لـ«المتسول ومن يساعده»

وصفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسول بأنه ظاهرة تهدد المجتمع، محذرة من أن التسول أو التحريض عليه يعرضك للعقوبة والغرامة، وفقاً لنظام مكافحة التسول.

وبينت «الموارد البشرية» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن نظام مكافحة التسول ينص على أن يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً.

ودعت الوزارة للإبلاغ عن المتسولين على رقم: «911» في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، و«999» في باقي مناطق المملكة.