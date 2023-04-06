الزكاة_والضريبة تدعو الأفراد إلى إخراج زكاتهم عبر تطبيق #زكاتي

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد على إخراج الزكاة «اختياريًا» عبر تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة «zakaty.gov.sa».

وبينت أن هذه الخدمة توفر إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك الأموال والذهب والفضة والأسهم والصناديق الاستثمارية والعقارات، وغيرها.

وتتيح الخدمة كذلك إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، ارتباطاً بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

وكشفت الهيئة عن تجاوز الزكوات الواردة عبر خدمة «زكاتي» حتى الآن 431 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل 6 سنوات، مشيرة إلى أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

وأضافت أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات: «سداد» و«آبل باي» و«مدى»، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة.

ويمكن من خلال الخدمة اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، وهي يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.

وأشارت إلى إجرائها تطويرات على الخدمة، بحيث يُتاح للمستفيد إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد أن عملت الهيئة على إتمام عملية الربط مع «تداول».