الأحد.. بدء إجراءات النقل الخارجي لشاغلي #الوظائف_التعليمية

تتيح وزارة التعليم، التقديم على إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، من خلال نظام "نور"، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ .

يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ .