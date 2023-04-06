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الأحد.. بدء إجراءات النقل الخارجي لشاغلي #الوظائف_التعليمية

6 أبريل 2023 · < 1 minute
شعار وزارة التعليم
شعار وزارة التعليم

تتيح وزارة التعليم، التقديم على إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، من خلال نظام "نور"، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ .

يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ .