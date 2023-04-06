“تبدو حقيقية بشكل لا يصدق”… #جوجل تحذر من رسالة تسرق بياناتك الشخصية

دعت شركة "غوغل" مستخدمي موقع ومنصة "يوتيوب" حول العالم بالتأهب والحذر من بريد إلكتروني ضار يمكنه سرقة البيانات الشخصية بمنتهى السهولة.

وذكرت الشركة عبر حساب "فريق يوتيوب" على "تويتر"، أنه على جميع مستخدمي "يوتيوب" أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، بعد اكتشاف حملة تصيد جديدة سيئة قد تترك تفاصيل شخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، في أيدي المتسللين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية، يدرك معظم مستخدمي الويب جيدا الرسائل المزيفة، لكن ما يجعل هذا التهديد الجديد مقلقا للغاية، هو أن البريد الإلكتروني المزيف الذي يتم إرساله عبر العالم يبدو حقيقيا بشكل لا يصدق، حتى أن عنوان المرسل يشير إلى أنه يأتي مباشرة من "يوتيوب".