تقرير دولي: #السعودية الثانية عالمياً في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي

توجت المملكة العربية السعودية بالترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي، بعد أن كشف استطلاع للرأي ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين في التعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة، وفقَا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة (Artificial Intelligence Index Report 2023)، الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية، خلال شهر أبريل الجاري.

ويعد هذا التقرير بمثابة مصدر شامل لواضعي السياسات والباحثين والمتخصصين في الصناعة لفهم الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي والاتجاهات المستقبلية بشكل أفضل.

وبحسب التقرير، توجت المملكة بالمرتبة الثانية عالمياً بعد الصين، في جانب "إيجابية وتفاؤل المواطنين السعوديين تجاه منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي" المقدمة في المملكة خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.

وتضمن الاستطلاع عددًا من المعايير، كان من أهمها مدى "معرفة المجتمع بفوائد وقيمة منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي".

وأتت السعودية في المركز الأول عالميًا مساويةً للصين، ومتقدمةً على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، في سؤال حول "الأثر الإيجابي لمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي على حياة المشاركين في الاستطلاع خلال 3 - 5 سنوات القادمة".

فيما أتت في المركز الثاني عالميًا، متقدمةً على كوريا الجنوبية والبرازيل، عند الحديث "عما إذا كانت منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي ستجعل حياة المشاركين في الاستطلاع أسهل".

كما جاءت السعودية في المركز الثاني عالميًا، متقدمة على الهند وفرنسا وروسيا، عند سؤال المشاركين "حول معرفتهم بالفوائد والقيمة من منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي".