انجازات المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان هي مجموعة من الإنجازات العظيمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في السعودية منذ استلامه عرش البلاد في عام 2015 خلفًا للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى، وفي هذا المقال سوف نقوم بتسليط الأضواء على كافة إنجازات السعودية التي حصلت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله تعالى- منذ استلامه الحكم حتّى الآن.

متى بويع الملك سلمان بن عبد العزيز

بويع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله تعالى- ملكًا على عرش المملكة العربية السعودية في يوم الثالث من شهر ربيع الثاني من عام 1436 هجرية وهو الموافق ليوم الثالث والعشرين من شهر يناير كانون الثاني من عام 2015 ميلادية، وذلك بعد وفاة الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى، وجدير بالقول إنّ الملك سلمان هو ثالث ملك من ملوك المملكة العربية السعودية يحمل لقب خادم الحرمين الشريفين، بعد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود والملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ مبايعته حتّى الآن شهدت المملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، سوف نتحدث عن هذه الإنجازات بالتفصيل فيما سيأتي.

انجازات المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان

إنّ انجازات المملكة العربية السعوديةفي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله تعالى- منذ استلامه عرش المملكة عام 2015 كانت إنجازات غير مسبوقة، حيث قفزت المملكة العربية السعودية قفزات هائلة في مختلفة المجالات وعلى كافة الأصعدة، ومن خلال ما سيأتي سوف نوضح بالتفصيل كافة إنجازات المملكة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى:

إنجازات الملك سلمان للمرأة في السعودية

إنّ أعظم الإنجازات التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزي حفظه الله تعالى هي الإنجازات التي قدمها للمرأة السعودية، ولعلّ أعظم ما قام الملك سلمان للمرأة السعودية هو ما سيأتي:

سمح الملك سلمان للمرأة السعودية بقيادة السيارة ومنحها حق الحصول على رخصة القيادة ليكون القرار الأول من نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية.

سمح الملك سلمان بن عبد العزيز للمرأة السعودية أن تشارك في الانتخابات وأن تشغل مناصب كبرى في الدولة السعودية.

أعطى الملك سلمان المرأة السعودية نسبة أكبر في فرص العمل الحكومية ووظائف الدولة السعودية في مختلف المراتب والدرجات.

أعطى الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله تعالى- المرأةَ السعودية حق المشاركة في البيعة التي تُقام للملك في كل سنة.

الانجازات الاقتصادية في عهد الملك سلمان

إنّ الإنجازات الاقتصادية التي قام بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود هي إنجازات عظيمة لا مثيل لها في تاريخ المملكة، وتتمثل هذه الإنجازات فيما يأتي:

قام الملك سلمان بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وأعلن عن مجموعة ضخمة من المشاريع التي سوف تدعم الاقتصاد السعودي بشكل كبير في سبيل تحقيق الهدف الاقتصادي الأكبر للمملكة وهو تقليل اعتماد البلاد على النفط كمصدر أساسي للدخل في البلاد.

دعم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى مجموعة كبيرة من المشاريع والقرارات التي تدعو لإقامة مشاريع ضخمة في مختلف أنحاء البلاد من أجل تنويع مصادر الدخل في السعودية.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العديد من القرارات التي من شأنها أن تخفف من المعوقات في بيئة الاستثمار والعمل في كافة أنحاء البلاد، وذلك من أجل جلب الاستثمارات الخارجية ودعم الاستثمارات الداخلية.

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن مشروع بناء مدينة نيوم في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، هذه المدينة التي يتم بناؤها بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والتي تُعدّ من المشاريع الاقتصادية الضخمة في المنطقة.

قام الملك عبد العزيز بتدشين عدد كبير من المطارات في المملكة العربية السعودية في عهده وأهمها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد الذي يُعدّ من المطارات المهمة في البلاد.

الإنجازات السياحية في عهد الملك سلمان

كثيرة هي الإنجازات السياحية التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من أجل رفع مستوى السياحة، خاصة وأنّ المملكة تُعدّ مركز جذب ديني بالنسبة لكافة المسلمين في كل أنحاء العالم، ولعلّ أبرز الإنجازات التي قام بها الملك سلمان في مجال السياحة هي الإنجازات الآتية:

أنشأ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الهيئة العامة للترفيه والتي تعمل على إنشاء عدد كبير من المشاريع الترفيهية في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، تشجيعًا للسياحة وجذبًا للزوار من داخل وخارج المملكة.

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله تعالى- عن تفعيل التأشيرة السياحية للمرأة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهي تأشيرة تُمنح للراغبين بزيارة المعالم التاريخية والمناطق السياحية في البلاد، وقد تم إطلاق هذه التأشيرة في يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر أيلول من عام 2019، وهي خاصة لحاملي جنسيات 49 دولة حول العالم، وهذا القرار نقل المملكة العربية السعودية إلى الانفتاح مع العالم لكي تعرف العالم بقدرات البلاد وإرثها الحضاري والثقافي والتاريخي.

تم في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود افتتاح عدد كبير من صالات السينما في كل أنحاء البلاد.

إنجازات الملك سلمان في مجال التعليم

لم تكن إنجازات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مجال التعليم أقل من إنجازاته في المجالات الأخرى، حيث قفز التعليم في عهده قفزة عظيمة، وفيما يأتي نبذة عن الإنجازات العظيمة التي قدمها الملك سلمان في مجال التعليم:

قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم تحت مسمى واحد وهو وزارة التعليم، وبهذا يكون قد تم دمج التعليم الجامعي والتعليم العام في وزارة واحدة.

قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببناء العديد من المدارس والمعاهد العلمية وافتتاح الجامعات والأقسام في الجامعات السعودية.

قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإدخال التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد وذلك من أجل إنشاء المنصات التعليمية الرسمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وقد ظهرت أهمية هذا العمل في فترة انتشار فيروس كورونا، حيث انتقلت العملية التعليمية في البلاد إلى التعليم الإلكتروني بشكل منتظم ولم تتوقف العملية التعليمية بعد الإغلاق الكبير الذي حدث في البلاد.

أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مشروع تنمية الإبداع والتميز وهو مشروع يهدف إلى رعاية المواهب الخاصة بأعضاء الهيئات التدريسية في كل أنحاء المملكة.

قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتطوير كبير في الجامعات السعودية، هذا التطوير الذي أدى بشكل مباشر إلى رفع جودة التعليم في البلاد كلها.

إنجازات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030

عطفًا على ما مر في هذا المقال من مقالات موقع تصفحمن إنجازات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لا بدّ من القول إنّه مما لا شك فيه أنّ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي من أعظم الإنجازات التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذه الرؤية التي تعتمد على تنفيذ مجموعة من المخططات على مدى سنوات عديدة من أجل مجموعة من الأهداف الاقتصادية وغير الاقتصادية بحلول عام 2023 وأهمها خفض اعتماد المملكة العربية السعودية على العوائد النفطية في ناتجها المحلي وتنويع مصادر الدخل، وقد قال الملك سلمان عند أطلق رؤية المملكة 2030: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا و رائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"، وتُعدّ رؤية المملكة العربية السعودية 2023 هي رؤية طموحة عظيمة لأمة طموحة كما قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ومنذ إطلاق هذه الرؤية ما زالت الحكومة السعودية تعمل يومًا بعد يوم على تنفيذ المخططات المرسومة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، قال الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: "رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة طموحة، إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا، وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر".

الإنجازات العمرانية للملك سلمان

تمّت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إنجازات عمرانية ضخمة، من متاحف ومساجد ومدن صناعية ومدن تجارية وإعادة بناء العشوائيات وتنظيمها وغير ذلك، ولعل أعظم الإنجازات العمرانية في عهد الملك سلمان هي:

افتتاح متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام

هو متحف تابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية وهو من الإنجازات العظيمة التي تمّت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، وجدير بالقول إنّ المتحف موجود ضمن حرم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من أجل تعريف الباحثين وعلماء الجامعة بالأساس التاريخي الذي بُنيت عليه هذه الجامعة، ويعرض المتحف الإنجازات الإسلامية العظيمة من القرن الثاني الهجري إلى القرن الحادي عشر الهجري أي من القرن السابع الميلادي إلى القرن السابع عشر الميلادي، ويعرض إنجازات مجموعة من كبار العلماء والمخترعين المسلمين في هذه الألفية، ومنهم: جابر بن حيان وعباس بن فرناس والكندي والرازي والجزري وتقي الدين وغيرهم الكثيرون، ويعرض هذا المتحف أهمية هذه الإنجازات في شكل العالم الحالي ودورها الكبير في الحضارة التي يعيشها العالم اليوم.

توسيع الحرمين الشريفين

قام الملك سلمان بن عبد العزيز توسعة ضخمة في الحرمين الشريفين وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع العمرانية التي تهدف إلى توسعة وتطوير ساحات وأنفاق وطرقات الحرمين الشريفين في مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى بناء محطات كهربائية ضخمة وبناء مولدات احتياطية ومخططات أخرى أدت إلى توسيع الحرمين الشريفين وبالتالي زيادة في عدد الحجاج الذين يمكن استقبالهم في الحرم في نفس الوقت، ويُعدُّ هذا المشروع من أعظم المشاريع العمرانية التي تم القيام بها في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى.

إنجازات الملك سلمان الخارجية

استكمالًا لما مر في هذا المقال من مقالات اخبار السعوديةمن حديث عن إنجازات المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان، لا بدّ من القول إنّ الإنجازات الخارجية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله تعالى- لا تقلّ أهمية عن تلك الإنجازات الداخلية التي قام بها في فترة حكمه حتّى الآن، حيث تمتع السياسة الخارجية للملك سلمان بالصلابة والقوة، أظهرت المملكة كقوة إقليمية ضخمة لها تأثيرها في الشرق الأوسط وفي العالم كله، ولعلّ أعظم هذه الإنجازات ما سوف نتحدث عنه فيما سيأتي:

الإعلان عن عاصفة الحزم

بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي واستنادًا على اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومبدأ الدفاع عن النفس الذي تنص عليه المادة الحادية والخمسين في ميثاق الأمم المتحدة واستنادًا على ميثاق جامعة الدول العربية، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز في يوم الخامس من شهر جمادى الآخرة من عام 1436 هجرية والموافق ليوم السادس والعشرين من شهر مارس آذار من عام 2015 عن عاصفة الحزم التي يهدف من خلالها إلى مهاجمة الحوثيين في اليمن بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية ليكون هذا القرار العسكري الأول الذي يتخذه الملك سلمان بعد تسلمه حكم المملكة العربية السعودية.

التحالف الإسلامي العسكري

تم في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تشكيل التحالف الإسلامي العسكري، هذا التحالف الذي تم بمبادة رسمية من المملكة العربية السعودية والذي يُعدّ من أكبر التحالفات العسكرية في العالم، حيث يضم هذا التحالف 41 دولة إسلامية حول العالم، ويهدف إلى محاربة الإرهاب من كل النواحي الفكرية والعسكرية والمالية.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه بالتفصيل عن انجازات المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث مررنا على كافة الإنجازات التعليمية والعمرانية والسياحية والاقتصادية التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ تسلمه عرش المملكة العربية السعودية في عام 2015 حتّى الآن.