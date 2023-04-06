أول تعليق من الجيش اللبناني على ضرب #إسرائيل بالصواريخ

أعلن الجيش اللبناني في بيان، مساء اليوم الخميس، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة في قضاء صور، جنوبي لبنان، وإنه يجري العمل على تفكيكها.

وأضاف " بتاريخ اليوم الخميس، أطلِق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلن أن الجيش اللبناني "يقوم بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

ولم يتحدث الجيش اللبناني عن قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.