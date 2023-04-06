أخضر 16 يتغلب على منتخب غينيا ضمن بطولة مونتايغو الدولية #السعودية

تغلب المنتخب الوطني لسن 16 عام على منتخب غينيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب دو بيجنون باسيت، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.

وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب عبدالهادي مطري في الدقيقة 52 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: فهد الحربي في حراسة المرمى، مهدي فقيهي، أمجد حراج، سالم العصيمي، فواز المشهور، خالد محمد، أحمد بن حميد، نواف الدوسري، يزيد القرزعي، تركي هزازي، عبدالهادي مطري.

وسيلاقي المنتخب الوطني لسن 16 عام منتخب البرتغال بعد غدٍ السبت في مباراة لتحديد المراكز ضمن بطولة مونتايغو الدولية.