النفط يغلق مستقرا ويقتنص مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد قرار أوبك+

أغلقت أسعار النفط دون تغير يذكر اليوم الخميس لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأمريكية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى.

أغلق خام برنت مرتفعا 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.12 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار. وغدا عطلة بمناسبة الجمعة العظيمة.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع بعد أن فاجأت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأحد بتعهدات بتخفيضات الإنتاج.