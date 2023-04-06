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أمين منظمة التعاون الإسلامي يرحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات
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أخبار دوليّة
أمين منظمة التعاون الإسلامي يرحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات
متابعات - الوئام
7 أبريل 2023
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منظمة التعاون الإسلامي
قالرحب أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم، بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات.
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