أخبار دوليّة

أمين منظمة التعاون الإسلامي يرحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات

متابعات - الوئام
7 أبريل 2023 · < 1 minute
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي