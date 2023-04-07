أسعار #النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثالث بعد قرار “#أوبك+”.. و”#برنت” عند 85 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأميركية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى.

وأغلق خام برنت مرتفعا 13 سنتا أو 0.2% إلى 85.12 دولار للبرميل، كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا تسعة سنتات، أو 0.1%، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 6%، هذا الأسبوع بعد أن فاجأت "أوبك+"، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأحد بتعهدات بتخفيضات الإنتاج.