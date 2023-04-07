2.9 مليار ريال من «#بنك_التنمية_الاجتماعية» للمنشآت والمواطنين في 2023

قال بنك التنمية الاجتماعية: إن تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة تجاوز مليار ريال، لأكثر من ألفي منشأة مستفيدة موزعة على كافة مناطق المملكة، وذلك ضمن تقرير اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول من العام الحالي 2023م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.

وبيّن البنك أن حجم التمويل الاجتماعي الذي قدمه خلال الربع الأول من عام 2023م بلغ 538 مليون ريال سعودي، لعدد مستفيدين تجاوز 9 آلاف، فيما بلغ التمويل الممنوح لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 1.4 مليار ريال، ليتجاوز عدد المستفيدين 23 ألفًا.

وأبرز ارتفاعاً في الأداء الربعي لتمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بنسبة 99% مقارنة بالربع السابق من هذا العام، ليصل مجموع قيمة التمويل خلال الربع الأول لأكثر من 2.9 مليار ريال استفاد منها ما يزيد عن 35 ألف منشأة صغيرة وناشئة ومن ممارسي العمل الحر والأفراد.