للشهر الـ 12 تواليًا.. انخفاض #أسعار_الغذاء العالمية

تراجع مؤشر الأسعار العالمية للغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، للشهر الثاني عشر على التوالي، في مارس؛ ليتراجع بذلك 20.5%.

وأوضحت المنظمة، اليوم الجمعة، أن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 126.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 129.7 نقطة لشهر فبراير، وهي أدنى قراءة منذ يوليو 2021.

وأرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى عوامل منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.