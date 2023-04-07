الاحتلال_الإسرائيلي يغلق كافة الحواجز في البلدة القديمة بـ #القدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كافة الحواجز في البلدة القديمة بالقدس، اليوم الجمعة، بعد تصاعد العنف الذي أوشك بالخروج عن السيطرة عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الإسرائيلية: إن هجوما بالرصاص على سيارة في أثناء سيرها بالضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل شخصين اليوم الجمعة.

وقال جيش الاحتلال: "تم إطلاق نار على سيارة عند مفرق الحمرا، ويمشط جنود من الجيش المنطقة"، فيما أكدت خدمة الإسعاف التابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء أنها عثرت لدى وصولها إلى مكان الحادث على سيارة إسرائيلية مهشمة فيها ثلاث نساء متوفيات، بالإضافة إلى سيارة لفلسطينيين.