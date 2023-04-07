زراعة 12 مليون شجرة ضمن مبادرات «#التحول_الوطني»

أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني، في زراعة ما يزيد عن 12 مليون شجرة خلال خمس سنوات من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

كما أسهمت جهود البرنامج لحماية الحياة الفطرية بإطلاق 921 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات، وشهدت محمية الملك سلمان أول مولود للمها العربي، ومحمية الوعول أول مولود لظبي الأدمي.

وفي قطاع المياه، أسهمت مبادرات التحول الوطني في زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة بنسبة 35% خلال خمس سنوات، كما شهد عام 2022 إطلاق عدد من المشاريع الكبرى لتحلية المياه من أبرزها أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم، ومنظومة الشعيبة 4 لتحلية المياه التي تعد المنظومة الأولى من نوعها التي تستخدم تقنية النانو لاستخراج المغنيسيوم وضخه في مياه الشرب.

واتسعت مبادرات برنامج التحول الوطني في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، للاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي، بما يحقق الاستدامة البيئية، ونتج عن تلك المبادرات تنفيذ 8 محطات معالجة ثلاثية موزعة حول المملكة بسعة معالجة تفوق 925 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.