الصين تفرض عقوبات على مبعوثة #تايوان في #واشنطن ومؤسسات أمريكية

فرضت الصين مزيدًا من العقوبات على سفيرة تايوان الفعلية لدى الولايات المتحدة شاو بي-كيم، ومنعتها وأفراد أسرتها من دخول البر الرئيسي وهونج كونج ومكاو.

وبموجب العقوبات التي أعلنها مكتب شؤون تايوان في الصين، يُحظر على المستثمرين والشركات المرتبطة بشاو أيضا التعاون مع المنظمات والأفراد من البر الرئيسي.

وجاءت العقوبات بعد اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي خلال توقف لها في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وفي ردها على العقوبات، كتبت شاو على تويتر قائلة "حسنا، جمهورية الصين الشعبية فرضت عقوبات علي للمرة الثانية".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية اتخاذ خطوات ضد معهد هدسون ومكتبة ريجان بالولايات المتحدة ورئيسيهما نظرا لتقديمهما مرافقهما لما وصفتها بأنشطة تساي الانفصالية.

وقالت الوزارة إنها حظرت على الجامعات والمؤسسات وغير ذلك من المنظمات والأفراد في الصين التعاون مع معهد هدسون ومكتبة ريجان وقادتهما.

وأضافت أن الصين منعت أيضا قادة كلتا المؤسستين من دخول البلاد وجمدت ممتلكاتهم في الصين.