نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمرحتى الساعة العاشرة من مساء غدًا السبت.