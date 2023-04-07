“شؤون الحرمين” تحدد مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بعد استكمال الطلبات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، انتهاء الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المعتكفين والمعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله الصولي، أنه تم اكتمال استقبال طلبات الاعتكاف إلكترونياً، واعتماد موقعين للمعتكفين في قبو توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله "للرجال والنساء".

ولفت إلى أنه لا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته، كما سيتم الدخول من توسعة الملك فهد عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩).

وأشار إلى أن منظومة الاعتكاف بالمسجد الحرام تتم وفق خطط منهجية، حيث يجري تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتكفين والمعتكفات خلال شهر رمضان؛ رغبةً في بذل المزيد من الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.