اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين في #المسجد_الحرام خلال العشر الأواخر من #رمضان

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مُمثلة في «لجنة خدمات المعتكفين في المسجد الحرام»، الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال المعتكفين والمعتكفات في المسجد الحرام، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ.

وأعلن وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، عبدالله الصولي، اكتمال استقبال طلبات الاعتكاف إلكترونياً، واعتماد موقعين للمعتكفين في قبو توسعة الملك فهد «للرجال»، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله «للرجال والنساء»، ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأضاف: «سيتم الدخول من توسعة الملك فهد -رحمه الله- عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣)، والدخول من توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩)».

وشدد على أن منظومة الاعتكاف في المسجد الحرام تتم وفق خطط منهجية، وتشهد تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتكفين والمعتكفات خلال شهر رمضان، رغبةً في بذل المزيد من الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.