تصريح مثير من #فهد_المفرج بعد سقوط #الهلال أمام #الشباب بثلاثية

عبر فهد المفرج مدير كرة القدم التنفيذي بنادي الهلال عن غضبه، بعد عدم استعانة ماجد الشمراني حكم مباراة فريقه أمام الشباب بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في لقطة هامة خلال اللقاء.

وطالب لاعبي الهلال بركلة جزاء قبل تسجيل فريق الشباب الهدف الأول خلال المباراة التي خسرها الزعيم بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة.

وقال مدير كرة القدم التنفيذي بنادي الهلال في تصريحات لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة: «هناك علامة استفهام كبيرة على ما حدث أمام الشباب".

وأضاف فهد المفرج: "الحكم لم يذهب لتقنية VAR أبدا، وهذا ليس تشكيكا، ولكن ما حدث كأنه إبعاد للهلال عن المنافسة".

واصل: "نريد أن نعرف ما الذي يحدث، هل هو عقاب على الهلال أنه يطلب حكام أجانب دائمًا"،

كما اعترض المفرج على رزنامة مباريات الهلال المحلية، وقال: "في ظرف أسبوع نلعب 3 مباريات، وكل فريق واجهنا يكون مرتاح".