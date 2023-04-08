بمشاركة 1200 طالب وطالبة.. مدارس #الرياض تساهم تزرع أكثر من 53 ألف شجرة (فيديو)

تشارك مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بطلابها وطالباتها وطواقمها الإدارية والتعليمية في مشروع «الرياض الخضراء»، وذلك عبر زراعة وغرس الأشجار في أحياء مدينة الرياض ومنشآتها التعليمية.

وبدأت إدارة التعليم في الرياض خلال الفترة الماضية المشاركة في تنفيذ خطة أعمال التشجير، في عدد من أحياء المدينة والمدارس والمرافق التابعة لها، عبر زراعة أشجار «السدر البلدي» و«الطلح النيلي» و«اللوز الهندي» و«الغاف الرمادي» و«السرسيديوم» و«الطلح الملحي».

وشاركت الإدارة في أعمال التشجير بفرق طلابية تقدر بـ 1200 طالب وطالبة من 15 مدرسة في حي «العزيزية»، إضافة إلى مشاركات لفرق طلابية في حي «النسيم الشرقي» وحي «الجزيرة» وأحياء أخرى مخطط لها.

وبلغ عدد الفعاليات الذاتية والتشاركية المنفذة في المدارس المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة «الرياض الخضراء»، أكثر من 3400 فعالية، فيما بلغ عدد الشتلات التي تم زراعتها داخل المدارس وخارجها أكثر من 53 ألف شتلة.

ومن المقرر أن تتوسع هذه الفعالية بصفة شهرية إلى أحياء الرياض التي جرى توقيع عقود تنفيذ أعمال التشجير فيها وهي: «النسيم الشرقي، الجزيرة، العريجاء الوسطى، قرطبة، الغدير، النخيل».

كما يتضمن برنامج الفعالية دعوة الطلاب والطالبات لزيارة المعرض الدائم لمشروع «الرياض الخضراء»، وكذلك تنسيق زيارات إلى عددٍ من المدارس في الحي للاطلاع على محتوى تعليمي عن المشروع والمشاركة في فعالية زراعية مصاحبة.

وتأتي مشاركة «تعليم الرياض» في المشروع ضمن عملية التعاون الإستراتيجي بين الإدارة ومشروع «الرياض الخضراء»، الذي يُعد من أهم المشاريع البيئية المتميزة ومن أكبر مشاريع التشجير طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- بمبادرةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض-حفظه الله- في مارس 2019م ضمن إطار تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2023م لرفع تصنيف مدينة الرياض ضمن أفضل مدن العالم، وليسهم المشروع في تقليل درجة الحرارة، وتخفيض نسبة مستوى الغبار وتحسين الوضع البيئي للمدينة ورفع جودة الحياة.