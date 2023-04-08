نجل #رونالدو يشارك مع أكاديمية سعودية أمام #النصر وديًا

شارك رونالدو جونيور نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر ، مع أكاديمية مهد لفئة مواليد 2009، في مباراة ودية، أمام أكاديمية النصر، والتي أقيمت على ملعب أرض الأبطال.

وخطفت مشاركة نجل رونالدو مع أكاديمية مهد السعودية، الأنظار، وخاصة أنه لم يشارك مع أكاديمية فريق النصر، بل خاض مباراة ودية أمامهم، انتهت بفوز أكاديمية العالمي بنتيجة 3-2.

ويتعارض ذلك مع الأنباء التي انتشرت في شهر يناير الماضي، حول عودة رونالدو جونيور إلى أكاديمية ريال مدريد بعد انتقال والده مباشرةً إلى النصر وقتها، ومغادرة الابن لأكاديمية مانشستر يونايتد التي انتقل لها بالتزامن مع الفريق الذي يلعب ضمن صفوفه كريستيانو.

وفي وقت سابق، تمكن فريق النصر من الفوز على نظيره العدالة، بمشاركة كرسيتيانو رونالدو، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ أيام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق النصر إلى 52 نقطة ليوجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز، بينما يقف رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.