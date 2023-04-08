ضبط 7 أطنان ألبان ومنتجات غذائية فاسدة.. ومفتش في #الغذاء_والدواء: “تستخدمها المطاعم” (فيديو) #عاجل

نجح مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضبط 7 أطنان من الألبان والمنتجات المصنعة من اللبن في الرياض.

ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو حمل عنوان: "غش وتلاعب في شهر الخير"، مشيرة خلاله إلى أن "ضعاف نفوس يستغلون رمضان لتصريف أغذية فاسدة كانت في طريقها إلى موائد الصائمين".

وكشف جهاد السحيباني، خبير أول تفتيش منشآت في هيئة الغذاء والدواء، تفاصيل ضبط هذه الكمية الكبيرة، مشيراً إلى أنها كانت في طريقها إلى موائد الصائمين.

كما أشار إلى أن بعض المطاعم تستخدم هذه المنتجات وتدخلها في إعداد وجبات ومأكولات تبيعها المستهلكين.