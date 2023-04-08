فتح الرسائل بـ«البصمة».. ميزة جديدة على #واتساب لمزيد من الخصوصية

أضاف «واتساب» تحديثاً جديداً، يضمن للمستخدم تأمين الرسائل التي يريد إخفاءها، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال بصمة إصبعك أو رمز المرور.

وتتوفر هذه الميزة في إصدار «واتساب.23.8.2»، الذي يخضع حالياً لاختبار تجريبي، لكن وجوده يشير إلى أنه سيتم طرحه على التطبيق في«أندرويد» قريباً.

وأوضح موقع «وابيتا إنفو» أنه وفقاً لهذه الميزة الجديدة، سيتمكن مستخدمو «واتساب» من إضافة أي دردشة إلى قائمة جديدة تسمى «الدردشات المقفلة».

وللوصول إلى الرسائل الموجودة داخل «الدردشات المقفلة»، يحتاج المستخدم إلى إدخال رمز المرور أو البيانات البيومترية الخاصة به (البصمة)، ما يضيف طبقة إضافية من الأمان.

ولن يتم أيضا حفظ أي وسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو، المرسلة داخل «الدردشة المقفلة»، تلقائياً في معرض الهاتف، ما يساعد على ضمان خصوصيتها أيضاً.