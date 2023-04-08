ماركا تكشف كواليس مثيرة في انضمام #ميسي إلى #الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن آخر تطورات انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان إلى صفوف الهلال.

وبحسب "ماركا" فإن ميسي تلقى عرضا مغريا من الهلال لكن المال قد لا يكون كل شيء في هذه الحالة.

وأوضحت التقارير أن التفاؤل لا يسود مفاوضات الهلال مع ميسي الذي ينتظر خيارات أخرى قبل اتخاذ قراره النهائي.

وكشف أن الهلال والاتحاد أبرز المهتمين بضم ميسي من الدوري السعودي، يحاولان الآن التفكير في أسماء بديلة قد لا يكونوا على نفس مستوى ميسي ولكن ستكون المهمة أسهل في إقناعهم على غرار سيرجيو راموس.