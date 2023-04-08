أردوغان يهنئ يهود العالم بـ #عيد_الفصح

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليهود من مواطني بلاده، بمناسبة عيد الفصح.

وقال الرئيس التركي في رسالة نشرها عبر "تويتر"، اليوم: "أقدم التهاني القلبية لمواطنينا اليهود".

وأضاف: "مواطنونا اليهود الذين نشاركهم أرضنا منذ مئات السنين، قدموا مساهمات كبيرة لتقدم البلاد في كافة المجالات، وعيشهم في سلام وأمان ورفاه، يعد ضماناً لوحدة بلدنا".

وشدد على أن"الزلزال أظهر مرة أخرى قدرة الشعب التركي على تجاوز كافة الصعوبات"، معربا عن بالغ شكره جراء تضامن المواطنين اليهود مع المتضررين منذ اللحظات الأولى للزلزال.

وختم أردوغان رسالته بتقديم التهنئة ليهود تركيا والعالم أجمع بعيد الفصح.