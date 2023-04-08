باحث أورام يفجر مفاجأة عن تسبب الميكرويف والبوليستر وبعض الأطعمة في #السرطان #عاجل

فجر الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث السرطان، مفاجأة كبرى حول ما يتردد بشأن تسبب مواد بعينها بمرض السرطان.

وكتب «الخضيري» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «يُشاع أن مواداً لا حصر لها مسرطنة وتسبب سرطان، وفي الحقيقة فإن ٩٩٪ من تلك الإشاعات كاذبة، ولا يوجد أي بحث علمي يؤكد أنها مسرطنة».

وأوضح أن هذه المواد التي تترد حولها الشائعات كثيرة، ومن بينها «الميكرويف» و«البوليستر» وبعض الأغذية ومواد التجميل، وغيرها الكثير.

وأضاف: «لا تصدّق أي اشاعة تقرأها بدون مصدر علمي ثقة».

ونَبه إلى أن كثير ممن يروجون لهذه الشائعات يكذب بشأن مصدرها، كأنه يقول مثلاً «مؤتمر برلين للأورام»، وهذا وهمي.