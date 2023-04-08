نيوكاسل يتمسك بحلم الأبطال بثنائية أمام برينتفورد في #الدوري_الإنجليزي

قلب نيوكاسل تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه برينتفورد 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم برينتفورد عن طريق إيفان توني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، قبل أن يسجل ديفيد رايا حارس برينتفورد في تلقي شباك فريقه هدف التعادل من نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54.وفي الدقيقة 61 سجل أليكساندر إيزاك الهدف الثاني لنيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.على الجانب الأخر تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع.

وقاد هاري كين فريق توتنهام للفوز على ضيفه برايتون 2 /1.وتقدم سون هيونج مين لتوتنهام في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك لويس دانك التعادل لبرايتون في الدقيقة 34.وفي الدقيقة 79 سجل كين الهدف الثاني لتوتنهام، ليقود فريقه لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد برايتون عند 46 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز ويستهام على مضيفه فولهام 1 / صفر.

وسجل هاريسون ريد لاعب فولهام هدف المباراة الوحيد لويستهام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23.ورفع ويستهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز العاشر.

وتغلب بورنموث على مضيفه ليستر سيتي 1 / صفر.وسجل فيليب بيلينج هدف المباراة الوحيد لبورنموث في الدقيقة 40.

ورفع بورنموث رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد ليستر عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز أستون فيلا على ضيفه نوتنجهام فورست 2 / صفر.

وسجل برتراند تراوري الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 48، قبل أن يضيف أولي واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.