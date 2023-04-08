وزير الخارجية اليمني: الحوثيون لم يحققوا أي مكاسب في المواجهات العسكرية

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، إنه آن الأوان لوقف الحرب في اليمن والوصول لخطة سلام شاملة.

وأضاف وزير الخارجية اليمني خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحوثيين جربوا الحرب خلال العامين الماضيين، وراهنوا على إسقاط مأرب، حيث استغلوا وزجوا بأطفال اليمن في معركة لم يحققوا فيها أي نصر خلال عامين ونصف، كما حاول الحوثيون في شبوة عسكرياً، مؤكدا أن الحوثيين في كل المواجهات العسكرية في الأرض لم يحققوا أي مكاسب.

وأوضح أن الحوثيين استطاعوا بفضل الدعم الإيراني أن يحققوا جملة من المكاسب بفضل استخدام الطيران المسير والصواريخ البلاستية، حيث هددوا الجوار وقصفوا المنشآت الاقتصادية اليمنية لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي، لكنهم لم يستطيعوا تحقيق أي مكاسب حقيقية في الأرض.

وأكد أن هناك استنزاف حقيقي تم لهم خلال الفترة الماضية، حيث أن المتغيرات الإقليمية تغيرت، وهناك تصفير لكثير من الملفات، لافتا إلى أن التقارب الإيراني السعودي هو مؤشر مهم جدًا في هذه المسألة.