القاطرة #هالاند يتوج #مانشستر_سيتي لاكتساح #ساوثهامبتون

حقق مانشستر سيتي، فوزًا عريضًا، على مضيفه فريق ساوثهامبتون، بنتيجة 4 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "سينت ماري"، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم النرويجى إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتى الأول فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من صناعة كيفن دى بروين.

وفى الشوط الثاني، أضاف جاك جريليش ثانى أهداف السيتي فى الدقيقة 58، ثم أضاف هالاند الهدف الثالث فى الدقيقة 68 وأختتم جوليان ألفاريز أهدف مانشستر سيتي فى الدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل سيكو مارا هدف فريق ساوثهامبتون الوحيد فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

وعزز مانشستر سيتي مركزه الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، وله مباراة مؤجلة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 72 نقطة.