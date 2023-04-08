الأخبار المحلية

مخاوف من حرب جديدة.. أمريكا توجه رسالة طارئة للصين

8 أبريل 2023 · < 1 minute

دعن الولايات المتحدة الأمريكية الصين إلى "ضبط النفس" إثر بدئها مناورات عسكرية في مضيق تايوان.