أخضر 16 يتغلب على البرتغال ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا #السعودية

تغلب المنتخب الوطني لسن 16 عام على منتخب البرتغال بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب جاك شارتييه، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: فهد الحربي في حراسة المرمى، محمد الشاهين، مشعل الداود، محمد الصرنوخ، ياسر الظفيري، تركي المدني، عبدالعزيز الفواز، عبدالرزاق عواجي، راكان عسيري، خالد اللحيان، مختار برناوي.

وسيلاقي المنتخب الوطني لسن 16 عام منتخب ساحل العاج بعد غدٍ الإثنين في مباراة لتحديد المراكز ضمن بطولة مونتايغو الدولية.