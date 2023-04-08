ماجد_الفياض_في_ليوان_المديفر.. حكاية مستشفى الملك فيصل التخصصي

حل الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور "ماجد الفياض" ضيفا ببرنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر.

وروى ماجد الفياض قصة إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي التي بدأت بفكرة من الملك فيصل وافتتحها الملك خالد، قائلا: "مستشفى لمن سكن هذه الأرض ومن حولها".

وقال: "لم تخصص للمواطنين، كانت لكل الموجودين في السعودية لإراحتهم من عناء السفر إلى الخارج"، مشيرًا إلى أن التخصصات في مستشفى الملك فيصل "السرطان، زراعة الأعضاء، والقلب، والأعصاب، والأمراض الجينية والوراثية".

وأضاف: "البداية في مستشفى الملك فيصل التخصصي كانت بـ100 سرير، والآن لدينا 2400 في كل الفروع، ولا توجد استراتيجية توسع حالياً".

وعن السرطان في السعودية قال: "لدينا 20 ألف إصابة سرطان جديدة سنوياً بالمملكة، منها 4 آلاف لغير سعوديين".