ريال_مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام #فياريال بثلاثية #الدوري_الإسباني

انتهت مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق فياريال، في بطولة الدوري الإسباني، بهزيمة الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

افتتح التسجيل لمصلحة نادي ريال مدريد اللاعب باو توريس في الدقيقة 16، بالخطأ في مرماه، ثم أضاف صامويل تشوكويزي هدف التعادل لمصلحة فياريال في الدقيقة 39، بعد تمريرة رائعة من جيوفاني لو سيلسو، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 48، بعد تمريرة رائعة من داني سيبايوس.

وسجل خوزي موراليس هدف التعادل لمصلحة نادي فياريال في الدقيقة 70، قبل أن يضيف صامويل تشوكويزي هدف الفوز في الدقيقة 80، بعد تمريرة رائعة من أليكس باينا.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فياريال عند النقطة 47، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين يظل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.