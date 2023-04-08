المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة على عسير وجدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.