قبل يوم من إيداع #دفعة_أبريل.. “#حساب_المواطن” يوضح خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية

أوضح برنامج "حساب المواطن" خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية للمستفيد من دعم البرنامج.

وأبان البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر حساب "خدمة المستفيدين"، إنه يمكن للمستفيد معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابه في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل).

وأضاف "حساب المواطن" أنه يلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وارفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

الجدير بالذكر أنه سيتم إيداع مستحقات المستفيدين من البرنامج غدا ضمن دفعة شهر أبريل الجاري.