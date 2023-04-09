“#الجوازات”: 100 ألف ريال والحرمان من #الاستقدام لمدة 5 سنوات عقوبة تشغيل المنشأة للوافدين المخالفين #عاجل

أوضحت المديرية العامة للجوازات، العقوبة المقررة نظاما، حالة مخالفة المنشأة للوائح، وقيامها، بتشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها.

وأبانت "الجوازات"في تغريدة على حسابها بـ" تويتر"، أن عقوبة هذه المخالفة هي غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال ، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ولفتت إلى أنه كما يتم معاقبة المسؤول عن المنشأة بالسجن لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافداً، والتشهير.

ودعت "الجوازات" الجميع بدعم جهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم.