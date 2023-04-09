مستوطنون يجددون اقتحامهم لـ”#المسجد_الأقصى”.. وسلطات الاحتلال تمنع #السحور عن المعتكفين

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل اعتداءاتها على المعتكفين والمصلين في باحاته.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت إدخال طعام السحور للمعتكفين في المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين عند باب الأسباط، ومنعتهم من الدخول للصلاة في الأقصى.

من جهتها، حذرت محافظة القدس من مخاطر استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، يواصل الاحتلال فرض الإغلاق على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة.