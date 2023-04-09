تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #جازان و #تبوك: #أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على منطقة تبوك ومحافظة تيماء ومركز المعظم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة السادسة مساءً.

كما، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.