مصادرة 2800 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في جازان

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً في بلدية محافظة أبو عريش، خلال شهر مارس الماضي، 1012 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمحال الصحية والأسواق والمطاعم، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وقال رئيس بلدية محافظة أبو عريش، المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أنه جرى خلال الجولات مصادرة 2800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ، وإغلاق 12 محلاً تجارياً لمخالفتهم الاشتراطات البلدية، وتحرير 370 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية 331 طلباً.