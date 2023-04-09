حرف ورقم.. بيع لوحة سيارة بـ55 مليون درهم في #الإمارات

حقق مزاد «أنبل رقم» للأرقام المميزة، الذي عُقد في مدينة دبي الإماراتية، مساء أمس، 97 مليون و920 ألف درهم، من المقرر أن تذهب كاملة لدعم جهود حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتضمن المزاد، الذي نظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع عدد من الشركات والهيئات، بيع 35 رقماً مميزاً، كان من بينها أغلى رقم لوحة مركبة في العالم بمبلغ 55 مليون درهم، محطمة بذلك الرقم السابق وهو 52.2 مليون درهم.

كما بيع رقم الهاتف الماسي «0548888888» بـ2.3 مليون درهم، ورقم الهاتف البلاتيني «971583333333» بقيمة 2 مليون درهم.

وحققت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات قيمة إجمالية بلغت 91 مليون و590 ألف، وعلى أرقام الهواتف 6 ملايين و330 ألف درهم.

وعرض مزاد «أنبل رقم» الخيري، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز «P7»، بالإضافة إلى 10 أرقام ثنائية هي: «AA19، AA22،AA80،O71،X36،W78،H31،Z37،J57،N41»، فضلاً عن مجموعة من الأرقام المميزة الأخرى وهي: «Y900،Q22222،Y6666».