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#أمر_ملكي.. الأمير فهد بن سعد بن عبدالله آل سعود محافظًا للدرعية #عاجل
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الأخبار المحلية
#أمر_ملكي.. الأمير فهد بن سعد بن عبدالله آل سعود محافظًا للدرعية #عاجل
9 أبريل 2023
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صدر أمر ملكي، اليوم، بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله آل سعود محافظًا للدرعية.
صحيفة الوئام الالكترونية
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