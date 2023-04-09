إبرام عقود استثمارية بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال في #بريدة

أبرمت أمانة منطقة القصيم عقوداً استثمارية بقيمة تجاوزت 3 ملايين ريال في مدينة بريدة، اليوم، لإنشاء وتشغيل عدد من المشاريع لمدة 10 سنوات.

وتنوعت تلك المشاريع ما بين مشروع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة الذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ومشروع لمركز خدمة السيارات، ومشاريع «كوفي شوب» سيارات.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود أمانة المنطقة لتعزيز برامج تحسين جودة الحياة والاستدامة المالية، من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للقطاع البلدي أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص في عدد من المجالات عبر منصة الاستثمار البلدي «فرص».