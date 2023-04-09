متحدث #الأرصاد يكشف حالة الطقس المتوقعة في #العشر_الأواخر من #رمضان (فيديو)

كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن حالة الطقس المتوقعة في مناطق المملكة المختلفة، خلال العشر الأواخر من رمضان.

وقال «القحطاني» في لقاء على قناة «الإخبارية»: «ما زالت الأجواء غير مستقرة، وسماتها السائدة هي فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على مختلف مناطق المملكة، في المقابل، هناك انخفاض للرياح النشطة المثيرة للأتربة على بعض المناطق التي كانت تتأثر بها عادة في فصل الربيع».

وأضاف متحدث «الأرصاد»: «نلاحظ أن سمة هطول الأمطار هي الأعلى في هذا الفصل».

ووصل للحديث عن الطقس المتوقع في العشر الأواخر من شهر رمضان، قائلاً إن «أجواء المملكة في العشر الأواخر من رمضان المبارك ستعيش فرص متوقعة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، خاصة كلما اتجهنا إلى المرتفعات الجبلية، امتداداً من مرتفعات الطائف إلى جازان، وكذلك المدينة المنورة التي يشهد شمالها أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، إلى جانب بعض مناطق المملكة».

وأضاف: «نحن نلاحظ أجواء منخفضة الحرارة نسبياً في معدلاتها عن فصل الربيع، ونتوقع بمشيئة الله أن تبقى أجواء المملكة حسب المعدلات في الأيام المقبلة، وستظل السمة السائدة هي هطول الأمطار على مناطق المملكة».