«شهرين لحسم قرار الجراحة».. تفاصيل زراعة أول #قلب_صناعي كامل لمريض سعودي (فيديو) #عاجل

كشف الدكتور مؤيد الزيبق، رئيس مركز الملك عبد العزيز لأمراض القلب، عن تفاصيل زراعة أول قلب صناعي كامل لمريض سعودي.

وقال «الزيبق» في مداخلة مع قناة «الإخبارية» إن المريض عمره 28 عاماً، وهو عسكري في الحرس الوطني، وكان مصاباً بضعف شديد في عضلة القلب.

وأضاف: «برامج زرعة القلب يضم عدة فصائل، المضخات الداعمة لعضلة القلب، وهي مضخات مؤقتة لعدة أيام، والقلب الصناعي الكامل، علماً بأن الحالات التي تحتاج إلى قلب صناعي كامل أقل بكثير ممن يحتاجون إلى مضخات داعمة، والتي نستعملها بكثرة في المركز، وتم استخدامها مع 30 حالة حتى الآن».

وواصل: «القلب الصناعي يحل محل القلب كاملاً، ويوضع لفترة معينة، فهو ليس جهاز أو مضخة تُستخدم لفترة طويلة».

وعن حالة المريض سالفة الذكر، قال: «أخذنا أسبوعين من النقاشات، نضع الجهاز أم لا، وبعد نقاشات طويلة، وجدنا أن القلب الصناعي الكامل هو الحل لإنقاذ المريض».

وأعلن مركز الملك عبد العزيز لأمراض وجراحة القلب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أمس، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل «Syncardia».

وأوضح المركز أن حالة المريض تعتبر من الحالات الصعبة، فلم تسمح باستعمال مضخة دعم مساعدة «BERLIN HEART OR HEART MATE»، وهي الوسيلة المتعارف عليها لعلاج مثل هذه الحالات، أو حتى إخضاعه لعملية زراعة قلب من متبرع، وذلك لوجود أسباب طبية متعددة ومعقدة تمنع من استعمال هذه الحلول.