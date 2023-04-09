تعادل مثير بين #ليفربول و #أرسنال في #الدوري_الإنجليزي

اقتنص ليفربول نقطة ثمينة أمام أرسنال بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليشعل صراع الصدارة في البريميرليج.

سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الأول لصالح أرسنال في الدقيقة 8 بعدما انفرد بمرمى الريدز ولم يجد صعوبة في إسكان الكرة الشباك.

وعزز جابرييل جيسوس تقدم أرسنال بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من رأسية متقنة.

وقلص محمد صلاح تأخر ليفربول مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة 42 من الشوط الأول من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وفي شوط المباراة الثاني أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح الريدز بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 55.

وأدرك الريدز التعادل عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 87 من الشوط الثاني لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة 74 في صدارة جدول البريميرليج، بينما ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 44 في المركز الثامن.

واشتعل صراع الصدارة بين أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة أقل ويبتعد عن المدفعجية بـ 6 نقاط، وأمامه فرصة ذهبية لتقليص الفارق لـ ثلاث نقاط ويحيي آماله في التتويج بالدوري الإنجليزي.