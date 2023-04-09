النيابة_العامة: يحظر التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة

حذرت النيابة العامة، من التسبب عمدًا بتداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع، مشيرة إلى توقيع 5 عقوبات منها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».