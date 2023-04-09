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#الصحة تُتيح الجرعة المحدثة من لقاح #كورونا لمن أمضى شهرين من الجرعة السابقة #عاجل
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الأخبار المحلية
#الصحة تُتيح الجرعة المحدثة من لقاح #كورونا لمن أمضى شهرين من الجرعة السابقة #عاجل
متابعات - الوئام
9 أبريل 2023
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أعلنت وزارة الصحة إتاحة الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى شهرين من الجرعة السابقة.
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