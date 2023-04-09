لجنة التشاور السياسي بين #المملكة و #الجزائر تعقد اجتماعها الأول في #الرياض

عُقد الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مساء اليوم، في الرياض.

وترأس الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ومن الجانب الجزائري المدير العام للبلدان العربية نور الدين خندودي، وبمشاركة كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض الدكتور محمد علي بو غازي، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الوكالات في وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.